الأحد.. الاتحاد يعود بعد الآسيوية

يعود فريق الاتحاد الأول لكرة القدم إلى التدريبات، الأحد، بعد راحة حصل عليها اللاعبون، السبت، تلت الخروج الآسيوي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وتوقفت مشاركة الاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة عند الدور ربع النهائي للمرة الثالثة تواليًا بخسارته أمام منافسه ماتشيدا زيلفيا الياباني 0ـ1، الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة.

وبيّن المصدر نفسه، أن البرتغالي سيرجيو كونسيساو سيفتح ملف المواجهة المقبلة أمام التعاون في الجولة الـ 30 من دوري روشن السعودي المقررة 29 أبريل الجاري في بريدة.

ويحتل الاتحاد المرتبة السادسة في الدوري برصيد 45 بفارق نقطة خلف التعاون الخامس.