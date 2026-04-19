زكري يعيد براونيهل والهمامي

استبعد الجزائري نور الدين زكري، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، الثنائي الأردني علي عزايزة، وباسل السيالي، عن التشكيلة الأساسية في مواجهة زاخو العراقي، ضمن نصف نهائي دوري أبطال الخليج للأندية، على ملعب خليفة الدولي، وفق الحساب الرسمي عبر منصة «إكس»، الأحد.

وأشرك زكري في القائمة الأساسية، الإنجليزي جوش براونيهل، وهمام الهمامي، فيما وضع عزايزة والسيالي في قائمة البدلاء.

واعتمد المدرب الجزائري في القائمة كلًا من: البرازيلي مارسيلو جروهي، ومحمد الثاني، وعلي البليهي، والهولندي ويسلي هوديت، وسعد بالعبيد، والفرنسي ياسين عدلي، وبراونيهل، والهمامي، والبلجيكي يانيك كراسكو، والمغربي عبد الرزاق حمد الله.

وتنص لوائح البطولة على السماح بوجود 6 لاعبين أجانب في قائمة الفريق لكل مباراة، وهو ما يفرض على الجهاز الفني اختيار عناصره الأجنبية بعناية قبل المواجهة.

وتكفل عزايزة الذي لعب مع الشباب 9 مباريات، بتسجيل هدفي فريقه في المواجهة الأخيرة أمام القادسية في المباراة التي انتهت بالتعادل 2ـ2، فيما ارتدى السيالي قميص الأبيض الموسم الجاري في 25 مباراة، صنع خلالها هدفين.

ويأمل الشباب في تجاوز زاخو العراقي وبلوغ نهائي البطولة الخليجية، من أجل المنافسة على اللقب.