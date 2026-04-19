رابطة الأهلي تجهز «أهزوجة» كوبي

تستعد رابطة مشجعي النادي الأهلي لإطلاق «أهزوجة» جديدة قبل صافرة حكم مواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام فيسيل كوبي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، الإثنين، على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أنَّ الرابطة أنهت تسجيل الأهزوجة، التي تردد بشكل جماعي في كامل المدرج، على أن تجرى البروفات النهائية الأحد، قبل إطلاقها في المباراة.

وتأتي هذه الخطوة من قبل رابطة مشجعي القطب الغربي، على غرار الموسم الماضي، حين تم تجهيز أهزوجة «نادينا ملكي» قبل مواجهات النخبة الآسيوية.

يذكر أنَّ الأهلي تُوِّج باللقب الموسم الماضي بعد تغلبه على كاواساكي فرونتال الياباني 2ـ0 في النهائي الذي لعب في جدة.