هجن وادي الدواسر.. 8 سيارات و 24 شوطا

اختتم سباق الهجن لفئة المفاريد بميدان محافظة وادي الدواسر، ضمن برامج الميدان لعام 2026، السبت.

ويأتي السباق بدعم من عبيد سلمان الدوسري الذي تكفل بجوائز الأشواط.

وشهد السباق تنظيم 24 شوطًا، منها «8» أشواط رئيسة خُصصت جوائزها للسيارات.

وفازت المطية «إعمار» لمالكها شجاع بن سويد الدوسري بالمركز الأول في الشوط الأول، و حقق القعود «الفايز» لمالكه عبد الله بن رسد الدوسري الأول في الشوط الثاني، وانتزعت «سلطة» لمالكها شجاع بن سويد الدوسري المركز الأول في الثالث.

وتوج القعود «شاهين» لمالكه ناصر بن سالم الكربي بالمركز الأول في الشوط الرابع، ونالت «الدرعية» لمالكها عبد الله بن رسد الدوسري المركز الأول في الخامس، وحقق القعود «مرضي» لمالكه عبيد بن سلمان الدوسري الأول في الشوط السادس، وطارت «الموت الحمر» لمالكها هادي بن صالح اليامي بالمركز الأول في السابع، ونال «صايب» لمالكه مرسل بن فرج آل رزق الأول في الشوط الثامن.

وتوج فهد المسعود، محافظ وادي الدواسر، بحضور المهندس محمود البلوي، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للهجن، أصحاب المراكز الأولى.