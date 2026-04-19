الإثنين.. انطلاقة أولى جولات «شاعر الإبداع»

تنطلق أولى جولات مرحلة التميز في مسابقة «شاعر الإبداع» بنسخته الثالثة، الإثنين، على مسرح مركز الملك فهد الحضاري في عنيزة.

وتستكمل ثاني الجولات للمرحلة، الثلاثاء، عبر بث مباشر على قناة المرقاب الفضائية.

وأسفرت نتائج الفرز الأسبوع الماضي عن تأهل 12 شاعرًا في شعر المحاورة، وثمانية في شعر النظم.

وتضم قائمة لجنة التحكيم الشعراء ملفي المورقي، وتركي الميزاني، ومحمد السناني.

وتأتي هذه المسابقة بتنظيمٍ من جمعية النخبة الثقافية والأدبية ضمن جهودها الرامية إلى دعم الحراك الثقافي، وتعزيز حضور الشعر من خلال توفير منصة تنافسية، تبرز المواهب، وتثري المشهد الأدبي.