رباعية الوصل تكتب سابع تأهل نصراوي

تأهل فريق النصر الأول لكرة القدم للمرة السابعة في تاريخه إلى نصف نهائي بطولة قارية، بعدما اكتسح الوصل الإماراتي 4ـ0، مساء الأحد، ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2.

وحسم النصر المباراة على ملعب زعبيل في دبي من شوطها الأول، وأنهاه متقدمًا بثلاثة أهداف دون رد، بدأها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 11، وأكملها المدافعان الإسباني إينيجو مارتينيز وعبد الإله العمري في الدقيقتين 24 و26 على الترتيب.

وأحرز الجناح السنغالي ساديو ماني الهدف الرابع في الدقيقة 80، مؤكدًا التفوّق التام لفريقه، الذي تخلى عن قميصه الأصفر المعتاد، لتشابهه مع ألوان المنافس، مرتديًا الأزرق الداكن.

وفي نصف النهائي، يواجه الفريق، الأربعاء، الفائز من مباراة فريقي الأهلي القطري والحسين إربد الأردني، التي تنطلق في الـ 10:00 من مساء الأحد.

وعن شرق القارة، تأهل جامبا أوساكا الياباني بالفعل إلى المباراة النهائية، المقررة في 16 مايو المقبل، وينتظر ممثل الغرب.

وتأهل النصر ثلاث مراتٍ إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، باسميه الحالي والسابق، ومرةً إلى نصف نهائي بطولة الأندية الآسيوية، التي يُعدّ دوري أبطال آسيا امتدادًا لها، ومرتين إلى نصف نهائي كأس آسيا للأندية بطلة الكؤوس.

ومع بلوغه دور الأربعة من دوري أبطال آسيا 2، يرتفع إلى سبعة عدد مرّات وصوله إلى نصف نهائي بطولة قارية.

ولعِب الفريق نصف نهائي كأس آسيا للأندية بطلة الكؤوس خلال موسمي 1991ـ1992 و1997ـ1998. وصعد إلى المرحلة ذاتها في نسخة 1995ـ1996 من بطولة الأندية الآسيوية. كما تأهل إلى دور الأربعة من دوري أبطال آسيا موسمي 2019ـ2020 و2020ـ2021.

ويحمل دوري الأبطال اسم «دوري أبطال آسيا للنخبة» منذ الموسم الماضي. وفي نسخته الأولى بالاسم الجديد، تأهل النصر إلى نصف النهائي.

وتتزيَّن خزائن بطولات النصر بلقبَين قاريين، يعودان إلى موسم 1997ـ1998 عندما فاز بكأس آسيا للأندية بطلة الكؤوس، وكأس السوبر الآسيوي.