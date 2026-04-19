فان دايك يُنقذ «الريدز»

قاد الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، زملاءه إلى حسم ديربي «ميرسيسايد» أمام مضيفه إيفرتون، الأحد، بتسجيله هدف الانتصار 2ـ1 في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع، ضمن المرحلة الـ 33 من الدوري الإنجليزي، معزّزًا آمال حامل اللقب في بلوغ مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجّل فان دايك هدف الانتصار «90+10»، بعدما كان المصري محمد صلاح قد افتتح التسجيل لليفربول «29»، قبل تسجيل المهاجم بيتو من غينيا ـ بيساو هدف التعادل لأصحاب الأرض «54».

ورفع ليفربول رصيده إلى 55 نقطة في المركز الخامس، وهو آخر المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال، موسّعًا بذلك الفارق إلى سبع نقاط، مع تشيلسي السادس، الذي خسر أمام ضيفه مانشستر يونايتد 0ـ1، السبت، قبل خمس مباريات من نهاية الموسم.

في المقابل، تجمّد رصيد إيفرتون عند 47 نقطة في المركز العاشر.

وألغى الحكم كريس كافاناج، بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد «في أيه آر»، هدفًا لإيفرتون، حمل توقيع السنغالي إيليمان ندياي، لوجود تسلل في بداية الهجمة «28».