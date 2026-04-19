ميلان يتخطى فيرونا وينتزع الوصافة

قاد الفرنسي أدريان رابيو، لاعب ميلان الإيطالي الأول لكرة القدم، زملاءه إلى تخطّي فيرونا، بتسجيله هدف الانتصار 1ـ0، الأحد، ضمن المرحلة الـ 33 من الدوري المحلي، منتزعًا الوصافة من نابولي.

وقال رابيو بعد نهاية المباراة: «الأهم هو الفوز وإحراز النقاط التي نحتاجها لتحقيق أهدافنا، لكننا ارتكبنا الكثير من الأخطاء، كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل بكثير، علينا التركيز على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا».

وأحرز رابيو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 41.

ورفع ميلان رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن نابولي الثالث، الذي خسر 0ـ2 أمام لاتسيو، السبت، محققًا انتصاره الأول بعد هزيمتين تواليًا أمام نابولي بالذات وأودينيزي، والـ 19 هذا الموسم.

وتجمّد رصيد فيرونا عند 18 نقطة في المركز الأخير.

وفي المباراة الأخرى، تعادل كريمونيزي وضيفه تورينو من دون أهداف.

ووصل رصيد كريمونيزي إلى 28 نقطة في المركز الـ 17، مبتعدًا بفارق نقطة واحدة فقط عن ليتشي الـ 18 في منطقة الهبوط، الذي يواجه فيورنتينا، الإثنين.

في المقابل، رفع تورينو رصيده إلى 40 نقطة في المركز الـ 12، معززًا سلسلة اللاخسارة إلى ثلاث مباريات تواليًا، وبواقع تعادل وانتصارين.