أخضر الشاطئية يدشن إعداده في سانيا

دشَّن المنتخب السعودي للمصارعة الشاطئية تحضيراته الميدانية في مدينة سانيا الصينية، تأهبًا لخوض منافسات النسخة السادسة من دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية 2026، التي تستضيفها المدينة ذاتها بدءًا من الخميس المقبل حتى نهاية أبريل الجاري، بمشاركة 1.790 رياضيًّا يمثلون 45 لجنة أولمبية وطنية، يتنافسون في 63 مسابقة ضمن 14 لعبة شاطئية.

ويمثل الأخضر في منافسات المصارعة الشاطئية كلٌّ من عبد اللطيف البكري في وزن 70 كجم، ومعاذ الراشدي في وزن 80 كجم، وريان محمد في وزن فوق 90 كجم، إذ يواصل الثلاثي تنفيذ برامجهم الفنية والبدنية تحت إشراف الجهاز الفني، بهدف بلوغ الجاهزية الكاملة قبل ضربة البداية.

وتنطلق منافسات اللعبة، الثلاثاء 28 أبريل، بتنظيم الجولة الأولى من دور المجموعات، تليها الجولة الثانية في اليوم ذاته، على أن تُستكمل، الأربعاء 29 أبريل، الجولة الثالثة، وصولًا إلى الأدوار النهائية ومراسم التتويج.