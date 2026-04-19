دورة برشلونة.. فيس يتوّج باللقب

تُوّج الفرنسي أرتور فيس، المصنف 30 عالميًا، بلقب دورة برشلونة المفتوحة في كرة المضرب «500 نقطة»، بعد فوزه على الروسي أندري روبليف 6ـ2 و7ـ6 «7ـ2»، الأحد، في المباراة الختامية، قبل شهر من انطلاق بطولة رولان جاروس، ثاني البطولات الأربع الكبرى.

وأضاف فيس، الذي سيستعيد المركز الأول فرنسيًا في التصنيف العالمي من أرتور ريندركنيش، اسمه إلى السجل المرموق لدورة كاتالونيا، التي أحرزها الإسباني رافايل نادال، من بين آخرين، 12 مرة، وهو إنجاز كبير لم يسبقه إليه أي لاعب فرنسي منذ تيري تولان عام 1985.

وتحت شمس برشلونة، أحرز اللاعب، البالغ 21 عامًا، لقبه الرابع في مسيرته «الثالث على الملاعب الترابية بعد ليون وهامبورج»، لكنه الأهم كونه الأول له منذ طوكيو في أكتوبر 2024.