على خطى أندية عالمية.. الفتح يجمد الرقم 12

أعلن مجلس إدارة نادي الفتح، الأحد، رسميًّا عن تجميد رقم القميص 12 للفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي المقبل.

وأوضح النادي الأحسائي، في بيان عبر موقعه الرسمي، أنَّ هذه الخطوة تأتي تقديرًا ووفاءً لجماهيره التي كانت وما زالت تمثل الركيزة الأساسية في مسيرة الفريق، مشددًا على المكانة التي يحتلها المدرج الفتحاوي في منظومة النادي، واعترافًا بالدور المحوري الذي يلعبه الجمهور في صناعة الفارق داخل الملعب وخارجه، بكونه اللاعب الدائم في كل مباراة، والداعم الأول في مختلف الظروف.

وأضاف النادي أنَّ الرقم 12 سيبقى مُجمّدًا ولن يُمنح لأي لاعب، ليحمل اسم جمهور الفتح رمزًا للانتماء والوفاء، وتجسيدًا للعلاقة المتينة التي تربط الفريق بمدرجه، مؤكدًا أنَّ هذا القرار يعكس تقدير النادي العميق لجماهيره، التي كانت ولا تزال شريكًا أصيلًا في كل إنجاز وعنصرًا ثابتًا في كل مرحلة من مراحل المسيرة.

وبهذا القرار، سينضم نادي الفتح إلى قائمة عدد من الأندية العالمية التي اتخذت خطوة مماثلة، مثل بايرن ميونيخ الألماني، آيندهوفن الهولندي، فنربخشة التركي، لاتسيو الإيطالي، وفلامنجو البرازيلي، التي كرّست الرقم ذاته رمزًا لجماهيرها بوصفهم اللاعب رقم 12.