النصر يعادل الفوز الأكبر على الوصل

كرر فريق النصر الأول لكرة القدم، الأحد في دبي، فوزه بأربعة أهداف نظيفة على الوصل الإماراتي، فتأهَّل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2، لمواجهة الفائز من مباراة الأهلي القطري والحسين إربد الأردني.

وبالنتيجة ذاتها، لكن في الرياض، فاز النصر على الفريق الإماراتي ذاته، العام الماضي، ضمن مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا للنخبة.

والتقى الفريقان، في 3 فبراير 2025 على ملعب «الأول بارك»، لحساب الجولة السابعة في مجموعة غرب القارة. يومَها، أحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين، وعلي الحسن هدفًا، ومحمد آل فتيل هدفًا، فحقّق الفريق فوزَه الأكبر في سجلِّ مواجهاته الآسيوية مع الوصل.

وبعد عامٍ ونحو شهرين ونصف الشهر، عادل النصر هذه النتيجة على ملعب زعبيل في دبي، في إطار دور الثمانية من دوري أبطال آسيا 2.

هذه المرة، افتتح رونالدو الأهداف، وأضاف المدافع الإسباني إينيجو مارتينيز هدفًا، وأحرز عبد الإله العمري هدفًا، وأكمل الجناح السنغالي ساديو ماني الرباعية.

وغير هاتين المواجهتين، التقى الفريقان مرتين أخريين على المستوى القاري، تعودان إلى دوري الأبطال 2019، كسِب الوصل الأولى 1ـ0، والنصر الثانية 3ـ1.