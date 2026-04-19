شيلتون ينتزع لقب دورة ميونيخ

تُوّج الأمريكي بن شيلتون، المصنف سادسًا عالميًا، بلقبه الثاني هذا الموسم، بعدما تغلّب على الإيطالي فلافيو كوبولي السادس عشر 6ـ2 و7ـ5، الأحد، في نهائي دورة ميونيخ الألمانية لكرة المضرب على الملاعب الترابية «500 نقطة».

وأحرز شيلتون اللقب الخامس في مسيرته الاحترافية والثاني هذا الموسم، بعد تتويجه في دالاس على الملاعب الصلبة في فبراير.

وتُعدّ هذه النتيجة حدثًا لافتًا لكرة المضرب الأمريكية، إذ لم ينجح أي لاعب أمريكي في إحراز لقب على الملاعب الترابية من هذا المستوى أو أعلى منذ أكثر من 20 عامًا، وتحديدًا منذ فوز أندريه أجاسي بلقب دورة روما لماسترز الألف نقطة عام 2002.

وكان شيلتون فشل العام الماضي في مجاراة الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الثالث عالميًا، في النهائي، حيث خسر 2ـ6 و4ـ6، لكنه نجح في نسخة هذا العام بتحقيق مبتغاه على حساب كوبولي، الذي جرّد زفيريف من لقبه في نصف النهائي.