بعد 32 عاما.. الشباب يعود إلى نهائي الخليجية

تأهل فريق الشباب الأول لكرة القدم إلى نهائي دوري أبطال الخليج للأندية، عقب فوزه على زاخو العراقي بركلات الترجيح 5ـ3، الأحد، على ملعب خليفة الدولي، ضمن نصف نهائي البطولة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف، قبل أن يتقدم زاخو بهدف أول عن طريق الجابوني با عمر جوبي عند الدقيقة 73 برأسية.

وفي الوقت بدل الضائع، أدرك الشباب التعادل عند الدقيقة 90+2 من ركلة جزاء نفذها البلجيكي يانيك كاراسكو بنجاح، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية.

وامتدت المواجهة إلى الأشواط الإضافية التي لم تشهد أي تغيير على مستوى النتيجة، لتتجه إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للشباب بنتيجة 5ـ3.

وسجل الفريق العاصمي عودة تاريخية إلى النهائي الخليجي، بعد غياب دام 32 عامًا، منذ آخر ظهور له في نسخة 1994.

ويملك الشباب سجلًا لافتًا في البطولة، إذ سبق له تحقيق اللقب مرتين من أصل وصولين للنهائي، الأولى عام 1993 عندما توج على حساب الشباب الإماراتي، والثانية عام 1994 حين كرر إنجازه أمام العربي الكويتي.

وبهذا الانتصار، بلغ الشباب المباراة النهائية، حيث يلاقي الفائز من مواجهة الريان القطري والقادسية الكويتي، الخميس المقبل.