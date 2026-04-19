السيتي يخنق أرسنال بثنائية شرقي وهالاند

شدّد فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم الخناق على أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي، بعدما أسقطه 2-1 بهدفي الفرنسي ريان شرقي والنرويجي إرلينج هالاند، الأحد ضمن الجولة الـ33، ليقلص الفارق معه إلى ثلاث نقاط، علمًا أن لفريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا مباراة مؤجلة.

وسجّل هدفيّ سيتي شرقي عند الدقيقة 16 وهالاند 65، مقابل هدف للألماني كاي هافيرتس 18.

ورفع سيتي رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثاني، متخلفًا بثلاث نقاط عن أرسنال الذي انقاد إلى خسارة ثانية تواليًا في الدوري، برصيد 70 نقطة.

ويملك بطل إنجلترا 10 مرات فرصة اعتلاء الصدارة بفارق الأهداف إذا فاز في مباراته المؤجلة أمام كريستال بالاس.

وافتتح شرقي التسجيل بعد مجهود فردي رائع، تخطّى على إثره جابريال وديكلان رايس، قبل إطلاق تسديدة أرضية بيمناه من مسافة قريبة، استقرت في الزاوية اليسرى 16.

وأدرك هافيرتس التعادل بعدما ضغط داخل منطقة الياردات الست على الحارس المضيف الإيطالي جانلويجي دوناروما الذي كان يحاول تمرير الكرة صوب نيكو أورايلي، لكنها ارتدّت من القدم اليمنى للدولي الألماني إلى داخل الشباك «18».

ومنح هالاند التقدُّم لسيتي بتسديدة أرضية بيسراه من مسافة قريبة، مستفيدًا من تمريرة أورايلي، استقرت في الزاوية اليسرى «65»، وتدخّل القائم مرة جديدة، فردّ رأسية لجابريال من مسافة قريبة حوّل مسارها أورايلي، إثر ركلة حرة مباشرة لعبها النرويجي مارتن أوديجارد «73».

وعلت رأسية هافيرتس غير المراقب من مسافة قريبة المرمى بقليل، وذلك بعد عرضية من الجهة اليمنى لعبها البديل البلجيكي لياندرو تروسار «90+5».