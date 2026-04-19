قبل الفيصلي.. الإصابات تضرب جدة

انضم يوسف الحربي والبرازيلي والميرسون جارسيا ثنائي فريق الوحدة الأول لكرة القدم إلى قائمة الإصابات التي يعاني منها الفريق قبل مواجهة الفيصلي في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وطبقًا لمتابعات «الرياضية» دخل الحربي عيادة النادي نظير إصابته بكدمة في الركبة اليسرى، فيما يعاني جارسيا بتمزق بالعضلة الضامة، ليرتفع بذلك عدد اللاعبين المصابين في فريق الوحدة إلى 5 بعد استمرار الثلاثي محمد الصيعري والجورجي جيورجي أبورجانيا وفهد الصحفي في تنفيذ برنامجهم التأهيلي، كما أوضح لـ «الرياضية» الدكتور مصطفى السيسي اختصاصي العلاج الطبيعي بالفريق.

من جانبه شدد فيصل بامحرز، المشرف العام على الفريق، على ضرورة بذل الجهد وتعويض الخسارة الأخيرة أمام أبها، وتقديم عرض أمام الفيصلي الأربعاء القادم يليق بطموحات إدارة النادي الحريصة على إنهاء الدوري في مركز جيد ليكون سببًا في انطلاقة قوية في الموسم المقبل.

ويستضيف جدة نظيره الفيصلي على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع في ختام مباريات الجولة الـ30 من دوري يلو، الأربعاء المقبل.