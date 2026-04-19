زكري: دربت اللاعبين على الترجيحيات

أكد الجزائري نور الدين بن زكري، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، أنه جهّز لاعبيه لركلات الترجيح قبل مواجهة زاخو العراقي، مشيرًا إلى أن العمل على هذا الجانب أسهم في حسم بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال الخليج للأندية، بعد الفوز 5-3 بركلات الترجيح، عقب التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وقال بن زكري خلال المؤتمر الصحافي: «دربت الفريق على الترجيحيات، وكنا نعلم أن المباراة قد تصل إلى هذا السيناريو، والعامل النفسي كان له دور كبير في تحقيق الفوز».

وأبدى مدرب الشباب سعادته بوجوده في قطر، مضيفًا: «سعيد جدًا بوجودي في هذا البلد العزيز، والمباراة كانت صعبة جدًا، وكنا نعلم قوة المنافس، لكننا كنا الأفضل وخلقنا فرصًا عديدة، خاصة في نهاية الوقت الأصلي».

وعن وضع فريقه، أوضح في ردّه على سؤال «الرياضية»: «نبحث عن النتائج الإيجابية، والشباب بدأ يتعافى من الوعكة التي مر بها، رغم الظروف الحالية ومنها الإصابات، والجماهير دائمًا تطالب بالمزيد من النتائج القوية».

وكشف بن زكري عن بدء التحضير للمواجهة النهائية، قائلًا: «أجمع معلومات عن الفريق الذي سنواجهه، سواء القادسية الكويتي أو الريان القطري».