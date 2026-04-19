مدرب زاخو: الشبابيون بالغوا.. والأحداث لا تليق

أبدى العراقي أيوب أديشو، مدرب فريق زاخو الأول لكرة القدم، رضاه عن أداء لاعبيه أمام الشباب على الرغم من الخروج من نصف نهائي دوري أبطال الخليج للأندية، مؤكدًا أن فريقه قدَّم مباراةً كبيرةً أمام منافسٍ يضمُّ أسماءً معروفةً.

وقال المدرب في المؤتمر الصحافي عقب نهاية اللقاء: «قدَّمنا مباراةً كبيرةً أمام فريقٍ بحجم الشباب الذي يملك لاعبين معروفين. في بعض الفترات كنا الأفضل، لكنْ أحيانًا تسير كرة القدم عكسَ الاتجاه الصحيح».

وانتقد أديشو مستوى بعض الفرق المشاركة بالقول: «من الملاحظ في بطولة الخليج أن بعض الأندية لا تشارك بالفريق الأول، باستثناء زاخو والشباب، وهو ما ينعكس سلبًا على المستوى الفني».

وأضاف: «استمرارية الدوري العراقي تسهم في تطوير الكرة، وطموحنا تحقيق إنجازاتٍ في المستقبل».

وعن الأحداث التي وقعت إثر نهاية المباراة، أجاب: «في كرة القدم هناك فائزٌ وخاسرٌ، وكان من المفترض أن يكون الفريق الفائز أكثر هدوءًا، وألَّا تحدث اشتباكاتٌ مثل التي وقعت».

وختم المدرب: «الشبابيون بالغوا في ردة الفعل على الرغم من فوزهم، وما حدث بعد نهاية المباراة لا يليق».