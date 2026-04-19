كوليبالي يطمئن على الإصابة في إسبانيا

يغادر السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم، إلى إسبانيا، الإثنين، للاطمئنان على موضع إصابته في الفخذ تحت إشراف طبيب مختص وبمتابعة من الجهاز الطبي حسبما أفاد ناديه، الأحد.

وعانى كوليبالي من إصابة في عضلة الفخذ الأمامية نتيجة تمزق وتجمع دموي قبل مغادرة بعثة الهلال إلى جدة استعدادًا لمواجهة السد القطري التي خسرها الأزرق 2ـ4 بركلات الترجيح ضمن الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكانت «الرياضية» كشفت نقلًا عن مصادر خاصة في 12 أبريل الجاري عن أن كوليبالي يحتاج إلى فترة علاج وتأهيل من إصابته العضلية، التي قد تحرمه من خوض كافة الأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا للنخبة حال تجاوز الفريق جميع المراحل.

وقبل الإصابة قاد كوليبالي خط دفاع الهلال خلال 26 مباراة في مختلف المسابقات الموسم الجاري، وسجل هدفين وصنع مثلهم ونال 7 بطاقات ملونة بواقع 6 صفراء وواحدة حمراء.

إلى ذلك، شارك التركي يوسف أكتشيشيك، مدافع الأزرق، في الجزء الأول من التدريبات مع المجموعة قبل أن يكمل برنامجه التأهيلي.

وأجرى المدافع التركي عملية جراحية لعضلات أسفل البطن في باريس العاصمة الفرنسية، مارس الماضي، وخضع بعدها إلى برنامج علاجي في مقر النادي.

وتركزت الحصة التدريبية التي أجراها الفريق الهلالي على ملعبه على الجوانب البدنية والفنية استعدادًا لمواجهة ضمك، الثلاثاء بعد المقبل، ضمن الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي.

ويحتل الأزرق المركز الثاني برصيد 68 نقطة بفارق 8 نقاط خلف النصر المتصدر، علمًا أن لديه مباراة مؤجلة بعد مضي 29 جولة من الدوري.