ألكمار يتوج بكأس هولندا

توج فريق ألكمار الأول لكرة القدم بلقب كأس هولندا بعد ​أن سحق نيميخن 5ـ1 على ملعب فينوورد في روتردام الأحد. وتقدم ألكمار عن جدارة في الدقيقة 32 عندما سجل ميس دي فيت، الظهير الأيسر، هدفًا من مسافة قريبة بعد انطلاقة من ‌الجناح الأيسر رو زانجيلو ‌دال الذي توغل ​داخل ‌منطقة ⁠الجزاء.

وأضاف ​الفريق هدفين ⁠آخرين بعد الاستراحة عن طريق سفين مينانس في الدقيقة 67، وبير كوبماينرز بعدها بست دقائق.

ونجح نيميخن في تقليص الفارق في الدقيقة 78 عن طريق المهاجم الياباني كوكي ⁠أوجاوا. وسجل مينانس هدفًا آخر قبل ‌خمس دقائق ‌من نهاية المباراة، لكنه ​ألغي بداعي التسلل.

لكن ‌في بداية الوقت المحتسب بدل ‌الضائع، سدد الهولندي كيس سميت كرة فوق ياسبر سيلسن، حارس المرمى، لتصبح النتيجة 4ـ1.

وبعد خمس دقائق من الوقت ‌المحتسب بدل الضائع، اختتم اللاعب الدولي الإيرلندي تروي باروت بتسديدة ⁠من ⁠مسافة قريبة غيرت اتجاهها إلى داخل الشباك.

وكانت هذه المرة الخامسة التي يفوز فيها ألكمار بالكأس والأولى منذ 13 عامًا، فيما خسر نيميخن جميع المباريات النهائية الست التي خاضها.

وبفوزه بالكأس، تأهل ألكمار إلى مرحلة الدوري بالدوري الأوروبي الموسم المقبل. وكان الفريق قد خرج من ​دوري المؤتمر الخميس الماضي بخسارته أمام شاختار دونيتسك الأوكراني في دور الثمانية.