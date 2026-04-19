12 لاعبا يقودون أخضر الاكروس في الآسيوية

يشارك المنتخب السعودي للاكروس في منافسات الألعاب الآسيوية 2026، التي تستضيفها مدينة تشنجدو الصينية خلال الفترة من 21-25 أبريل الجاري، بمشاركة نخبة من المنتخبات الآسيوية، ضمن واحدة من أبرز البطولات القارية في اللعبة.

وكان الأخضر السعودي أنهى استعداداته الفنية والبدنية من خلال برنامج إعدادي متكامل في الرياض لـ12 لاعبًا بقيادة إيفان ستورجي، مدرب الفريق، بهدف الظهور بمستوى مشرف يعكس تطور رياضة اللاكروس محليًا، ويواكب قوة المنافسة في البطولة، في ظل تقارب مستويات المنتخبات المشاركة وتزايد الاهتمام بهذه الرياضة على مستوى القارة الآسيوية.

وتُعد البطولة محطة بارزة ضمن أجندة المنافسات الآسيوية، في ظل تنظيم متكامل يعكس مكانة الحدث، ويؤكد استمرار الحضور السعودي الفاعل في مختلف المشاركات القارية.