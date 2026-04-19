جامعتا الملك سعود والملك عبد العزيز بطلا الإعاقة والهدف

اختتمت منافسات بطولة الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية لكرة الهدف وألعاب القوى لذوي الإعاقة للطلاب، التي نظمها الاتحاد ضمن موسمه الـ16 لبطولاته، واستضافتها جامعة جازان خلال الفترة من 15 ـ 18 أبريل 2026.

وتوج الدكتور خالد بن صالح المزيني، رئيس الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية، والدكتور محمد بن حسن أبو راسين، رئيس جامعة جازان، الفائزين بالكؤوس والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية.

وحقق فريق جامعة الملك عبد العزيز المركز الأول في بطولة كرة الهدف، وأتت جامعة القصيم ثانيًا، وبالمركز الثالث جامعة الملك سعود، وسط مشاركة 90 لاعبًا مثلوا 14 جامعة وكلية.

ونال فريق جامعة الملك سعود المركز الأول، وجاءت جامعة الملك عبد العزيز بالمركز الثاني، وجامعة تبوك بالمركز الثالث، في بطولة ألعاب القوى لذوي الإعاقة، بمشاركة 151 لاعبًا مثلوا 19 جامعة وكلية.