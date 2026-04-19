موناكو يرفض الخسارة أمام أوكسير.. وانتصار باريس ورين

أهدر فريق موناكو الأول لكرة القدم فرصة الصعود إلى المركز السادس على الرغم من عودته من تأخرٍ بهدفين إلى تعادلٍ مع ضيفه أوكسير 2ـ2، الأحد، ضمن الجولة الـ 30 من الدوري الفرنسي.

ولم تصب النتيجة في صالح أي من الفريقين، إذ ينافس فريق الإمارة على مركزٍ مؤهلٍ إلى المسابقات الأوروبية، بينما يحاول أوكسير تفادي الهبوط.

وبهذا التعادل رفع موناكو رصيده إلى 50 نقطةً خلف رين، الذي يلعب لاحقًا مع ستراسبورج، بفارق الأهداف، فيما بقي أوكسير في المركز الـ 16 الذي يقود إلى ملحق الصعود والهبوط بـ 25 نقطةً، وبفارق أربع نقاطٍ عن نيس الـ 15.

وتقدَّم الضيوف بهدفي كيفن داونوا عند الدقيقة 11، والمالي لاسين سينايوكو «33»، لكن أصحاب الأرض ردُّوا خلال ثلاث دقائق عبر الإسباني أنسو فاتي 56، والأمريكي فولارين بالوجان «59 من ركلة جزاء».

وفي مباراةٍ أخرى، فاز رين على مضيفه ستراسبورج 3ـ0، وسجل له استيبان لوبول في الدقيقة 20، والسويسري بريل إمبولو «50»، والأردني موسى التعمري «52» الذي أحرز هدفه الخامس في البطولة معادلًا رقم تمريراته الحاسمة أيضًا الموسم الجاري.

ورفع رين رصيده بالانتصار الثالث تواليًا إلى 53 نقطةً في المركز الرابع، مقابل 43 لستراسبورج.

في حين واصل باريس أف سي نتائجه الإيجابية، وحقق فوزه الرابع في سلسلةٍ من ثماني مبارياتٍ، لم يذق فيها طعم الخسارة بتغلُّبه على مضيفه ميتز 3ـ1.

ورفع الفريق الباريسي رصيده إلى 38 نقطةً، مقابل 15 لميتز الذي بات قريبًا جدًّا من الهبوط إلى الدرجة الثانية.

واكتفى نانت المنقوص عدديًّا، الذي يكافح للبقاء، بالتعادل مع ضيفه بريست 1ـ1.

وخاض نانت، الذي سجل له المصري مصطفى محمد هدف السبق في الدقيقة 9، نحو نصف ساعةٍ من المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد دومان تابيبو «65» قبل طرد المدرب البوسني وحيد خليلودجيتش «69»، ثم تسجيل بريندان شاردونيه هدف التعادل القاتل لبريست «90+6».