بينالي الدرعية تنال جائزة آرت بازل 2026

نالت مؤسسة بينالي الدرعية ميدالية فئة المتاحف والمؤسسات في جوائز آرت بازل 2026، تتويجًا لدورها في دعم تطور الفن في المنطقة، وإبراز الفنون المعاصرة والفنون الإسلامية على الساحة العالمية.

وأوضحت آية البكري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة بينالي الدرعية، أن التكريم يأتي تأكيدًا على دور المؤسسة والتزامها بجمع الفنانين والمجتمعات والأفكار من مختلف أنحاء العالم لتعزيز الحوار الثقافي العالمي، مشيرةً إلى أن ذلك نابع من اهتمام السعودية ودورها الفاعل في تطوير المشهد الثقافي.

وتُعد جوائز آرت بازل، التي أُطلقت عام 2025، أول مبادرة عالمية تحتفي بالتميّز في عالم الفن المعاصر، وتعتمد في اختيار الفائزين على مجموعة معايير أساسية، من بينها الرؤية والابتكار، وجودة التنفيذ، ومدى التفاعل مع الجمهور، إضافة إلى الأثر الثقافي الأوسع.

وأخذت المؤسسة منذ تأسيسها عام 2020، بقيادة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء المؤسسة، مكانها في المشهد الثقافي الدولي، وأبرزت قدرتها على إحداث التحولات الكبيرة، حيث تتولى المؤسسة مهمة تنظيم معرض بينالي سنويًا بالتناوب بين بينالي الدرعية للفن المعاصر في الدرعية وبينالي الفنون الإسلامية في جدة، إضافةً إلى إشرافها على تطوير حي جاكس الإبداعي في الدرعية، وتدفع عجلة التبادل الثقافي بين السعودية والعالم.

يُذكر أن الدورة الثالثة من بينالي الدرعية للفن المعاصر تحت عنوان «في الحِل والترحال» تستقبل زوارها حتى الثاني من مايو 2026، وهو البينالي الخامس الذي تنظمه المؤسسة خلال خمسة أعوام.