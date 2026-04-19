فوضى تضرب نصف نهائي الكونفيدرالية

شهدت مباراة أولمبيك آسفي المغربي واتحاد الجزائر، في إياب الدور قبل النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، الأحد، أحداثًا غير مسبوقة، بعدما اقتحم عدد كبير من الجماهير أرضية ملعب المسيرة بآسفي قبل انطلاق المواجهة.

وذكر موقع البطولة الإلكتروني أن اللاعبين والطاقم التحكيمي فوجئوا بهذا الاقتحام، في مشهد أربك الأجواء داخل الملعب، ودفع لاعبي الفريق الضيف إلى مغادرة أرضية الميدان، إلى جانب الحكام، في ظل غياب الشروط المناسبة لانطلاق المباراة.

وتسبب هذا الوضع في تأجيل صافرة البداية، وسط حالة من الفوضى والارتباك، حسبما أفاد الموقع المغربي.

يذكر أن مباراة الذهاب، التي جرت بالجزائر الأسبوع الماضي، انتهت بالتعادل بدون أهداف، علمًا بأن الفائز من تلك المواجهة سوف يلتقي في الدور النهائي مع الزمالك المصري، الذي اجتاز عقبة شباب بلوزداد الجزائري في مواجهة المربع الذهبي الأخرى.