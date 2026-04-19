أرتيتا: السباق على لقب الدوري بدأ الآن

تجاهل الإسباني ميكل أرتيتا، مدرب فريق أرسنال الأول لكرة القدم، الهزيمة 2-1 التي مني بها فريقه أمام منافسه على اللقب مانشستر سيتي، الأحد، وقال إن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بدأ من جديد مع تبقي خمس مباريات على نهاية الموسم.

وكان الفوز سيمنح فريق أرتيتا فارقًا قدره تسع نقاط في سعيه نحو أول لقب للدوري الممتاز منذ عام 2004.

وبدلًا من ذلك، يعني هدف إرلينج هالاند في الشوط الثاني أن مانشستر ‌سيتي سيزيح ‌أرسنال من الصدارة للمرة الأولى ​منذ ‌أكتوبر ​الماضي إذا ⁠فاز في مباراته المؤجلة أمام بيرنلي الأربعاء المقبل.

وقال المدرب الإسباني بعد الهزيمة الرابعة على التوالي لأرسنال في المسابقات المحلية: «الدوري الإنجليزي بدأ من جديد تقريبًا. لدى سيتي مباراة مؤجلة، ونحن متقدمون بثلاث نقاط وتتبقى خمس مباريات، لذا فإن المنافسة مستمرة».

وأضاف: «من الواضح أن ⁠اللاعبين شعروا بخيبة أمل كبيرة لعدم تحقيق ‌نتيجة إيجابية في المباراة ‌بالطريقة التي سارت بها الأمور، هذا ​هو الشعور السائد. ‌قالوا ‬حسنًا، لقد أضعنا فرصة اليوم، لكن لدينا فرصة أكبر ‌الآن في المباريات الخمس المقبلة، لذا لنفعلها».

وبينما نجح سيتي في تقليص الفارق مع أرسنال، يبدو أن المباريات المتبقية للناديين في صالح فريق أرتيتا. فلدى أرسنال مباريات على أرضه ‌أمام نيوكاسل يونايتد وفولهام وبيرنلي، إضافة لمباراتين خارج أرضه ضد وست هام يونايتد ⁠وكريستال بالاس.

وبعد ⁠رحلته إلى بيرنلي، يواجه مانشستر سيتي بقيادة المدرب بيب جوارديولا الثنائي المؤلف من إيفرتون وبورنموث خارج أرضه، وبرنتفورد وأستون فيلا وكريستال بالاس على أرضه.

لكن أرسنال لديه أيضًا عامل تشتيت يتمثل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد، وقد بدأت الضغوط تظهر على فريق أرتيتا.

وبعد أن تعرض أرسنال لثلاث هزائم في أول 49 مباراة له الموسم الجاري في جميع المسابقات، خسر الفريق الآن أربع ​مباريات من أصل ست، ​في حين أن آخر فوز له في الدوري الممتاز كان قبل أكثر من شهر.