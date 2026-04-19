أن بي أيه.. بوسطن يسحق فيلادلفيا

سجّل جايسون تايتوم وجايلن براون معًا 51 نقطة، قادا من خلالها بوسطن سلتيكس إلى فوز ساحق على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 123-91، في المواجهة الافتتاحية بين الفريقين ضمن الدور الأول من الأدوار الإقصائية «بلاي أوف» في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين «أن بي أيه»، الأحد.

واستغل الثنائي المتوهّج معاناة سيكسرز الكبيرة في التسديد، لمنح سلتيكس أكبر فارق فوز في تاريخ النادي ضمن مباراة افتتاحية في الـ«بلاي أوف».

وتقدّم تايتوم الهجوم بتسجيله 21 نقطة في الشوط الأول، قبل تولّي براون دفة القيادة بعد الاستراحة، بإمطاره سلة فيلادلفيا بـ16 نقطة في الربع الثالث وحده، واضعًا بذلك المباراة خارج متناول الضيوف.

وغاب اللاعبان عن معظم فترات الربع الأخير لإراحتهما قبل المباراة الثانية المقررة على أرض بوسطن الثلاثاء، على أن تنتقل السلسلة التي تُلعب بنظام الأفضل من سبع مباريات إلى فيلادلفيا، لكن تقدّم سلتيكس واصل اتساعه في فوز متكامل من البداية إلى النهاية.

وفي واحدة من أعرق المنافسات في تاريخ الدوري، فاز بوسطن في آخر ست مواجهات في الـ«بلاي أوف» على فيلادلفيا، وهي سلسلة مثالية تعود بدايتها إلى نهائي المنطقة الشرقية عام 1985.

وأظهر تايتوم أنه لم يتأثر بتمزق وتر أخيل الذي تعرض له قبل نحو عام، مؤكّدا أهمية عودته في جعل سلتيكس المتألق خيارًا مفضّلًا لدى كثير من المراقبين للتتويج بلقب الموسم الجاري.

وأنهى تايتوم اللقاء برصيد 25 نقطة و11 متابعة وسبع تمريرات حاسمة.