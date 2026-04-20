بعد حسم الدوري.. كومباني: نستهدف الأبطال والكأس

أوضح البلجيكي ‌فينسنت كومباني، مدرب فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، أن موسم فريقه، الذي يطارد الثلاثية، لم ينته بعد، عقب الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى «بوندسليجا»، الأحد، قبل أربع مباريات من نهاية الموسم.

وتقدم الفريق البافاري بفارق 15 نقطةً، ليبتعد في صدارة الدوري عقب الفوز 4ـ2 على شتوتجارت، لكن لم تكن هناك احتفالاتٌ معتادةٌ، إذ لا يزال الفريق ينافس على لقبين آخرين.

ويلعب بايرن أمام باير ليفركوزن في الدور نصف النهائي لكأس ألمانيا، الأربعاء المقبل، ثم يحلُّ ‌ضيفًا على باريس ‌سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي ​دوري ‌أبطال ⁠أوروبا، 28 ⁠أبريل الجاري.

وقال كومباني، الذي تُوِّج بلقب الدوري للمرة الثانية تواليًا: «الموسم لم ينتهِ بعد. لا تزال هناك ألقابٌ يجب الفوز بها. نواجه في دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان، حامل اللقب، وربما يكون التحدي الأصعب، لكننا قبل ذلك نلعب ضد ليفركوزن».

وأضاف: «لا أريد التوقف عند هذا الحد. ⁠الآن تأتي الأسابيع الحاسمة. نتطلَّع إليها، لكننا ‌نعرف أيضًا مدى صعوبتها، ونتحلى ‌بالثقة، وهذا يعني الكثير في كرة ​القدم».

وفاز بايرن للمرة الأخيرة ‌بدوري أبطال أوروبا عامَ 2020، وهو العام ‌نفسه الذي تأهل فيه إلى نهائي كأس ألمانيا للمرة الأخيرة في برلين.

ونجح المدرب كومباني، الذي تولى المسؤولية خلفًا لتوماس توخيل في 2024، سريعًا في إعادة ترسيخ هيمنة بايرن ميونيخ المحلية ‌بعد أن كسر ليفركوزن سيطرته بتحقيقه ثنائيةً محليةً دون هزيمةٍ عام 2024 حيث فاز ⁠بلقبين متتاليين ⁠في موسمين مع الفريق.

وقال كومباني: «سيكون لدينا ما يكفي من الوقت للاحتفال بما حققناه، لكن الأمر الآن يتعلَّق بما يمكننا تحقيقه، لذا نحتاج إلى التركيز الكامل».