بنفيكا يحسم «ديربي» لشبونة بثنائية سبورتينج

عاد فريق بنفيكا الأول لكرة القدم بثلاث نقاطٍ ثمينةٍ من خارج ملعبه بعد الفوز على سبورتينج لشبونة 2ـ1 في «ديربي» مثيرٍ ضمن منافسات الجولة الـ 30 من الدوري البرتغالي، الأحد.

وأهدر لويس سواريز، مهاجم سبورتينج، فرصة التقدم لفريقه بعد أن ضيَّع ركلة جزاءٍ في الدقيقة 15 من المباراة التي جرت على ملعب جوزيه ألفالادي.

وفي الدقيقة 27، تقدَّم الضيوف بهدف أندرياس شيلديروب من ركلة جزاءٍ أخرى.

وأدرك لشبونة التعادل عبر هيديماسا موريتا في الدقيقة 72 بضربة رأسٍ، وسجل زميله رافائيل نيل هدفًا ثانيًا في الوقت بدل الضائع، لكنَّ الحكم المساعد أشار بوجود تسللٍ.

وارتدت الهجمة سريعًا بهدفٍ ثانٍ للضيوف، سجله رافائيل سيلفا في الدقيقة 93، ليخرج بنفيكا بفوز درامي مثير.

وبهذه النتيجة، انتزع بنفيكا وصافة جدول الترتيب بعد أن رفع رصيده إلى 72 نقطةً، متخلِّفًا بفارق أربع نقاطٍ عن بورتو المتصدر.

في المقابل، كسرت الخسارة سلسلةً من ثلاثة انتصاراتٍ متتاليةٍ لسبورتينج، ليتجمَّد رصيده عند 71 نقطةً، ويتراجع إلى المركز الثالث، ويتلقَّى ضربةً قويةً لآماله في التتويج باللقب.