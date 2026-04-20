اليوفي ينعش آمال «الأبطال»

عزَّز فريق يوفنتوس الأول لكرة القدم آماله ببلوغ دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد فوزه على ضيفه بولونيا 2ـ0، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من الدوري الإيطالي.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 63 نقطةً في المركز الرابع بفارق خمس نقاطٍ عن كومو الخامس، الذي تعثر في الجولة ذاتها بالخسارة أمام ساسولو 1ـ2.

ويبتعد اليوفي بفارق ثلاث نقاطٍ خلف ميلان ونابولي، صاحبَي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، وبفارق 15 نقطةً خلف إنتر ميلان المتصدر.

على الجانب الآخر، تجمَّد رصيد بولونيا عند 48 نقطةً في المركز الثامن.

وتقدَّم يوفنتوس عبر جوناثان ديفيد، وأضاف كيربين تورام الهدف الثاني.