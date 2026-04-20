الأهلي يهزم إربد ويواجه النصر

عبَر فريق الأهلي القطري الأول لكرة القدم لملاقاة النصر السعودي، الأربعاء في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2، عقِب فوزِه على الحسين إربد الأردني 3ـ1، مساء الأحد على ملعب زعبيل في مدينة دبي الإماراتية.

وافتتح الأهلي مبكرًا أهداف مباراته ضد الحسين إربد ضمن ربع النهائي مع إحراز المهاجم الإسباني إريك إكسبوسيتو هدفًا في الدقيقة الثانية.

وتعادل المنافس في الدقيقة 21 عبر الأردني يوسف قشِّي، لاعب الوسط.

واستعاد الفريق القطري تقدُّمه في الدقيقة 65 بهدفٍ للنجم الألماني جوليان دراكسلر، لاعب الوسط الهجومي. وبينما كان الفريق الأردني يضغط لإدراك التعادل في الثواني الأخيرة، حوَّل الهولندي ميشيل فلاب، لاعب الوسط، ركلة جزاءٍ خلال الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني إلى هدفٍ أهلاوي ثالثٍ، حسم بطاقة نصف النهائي الأخرى.

ويواجه الفريق، الذي يدرِِّبه القطري يونس علي، النصر، مساء الأربعاء، في موعدٍ يحُدِّد الطرف الآخر للمباراة النهائية التي تأهَّل إليها عن غرب القارة جامبا أوساكا الياباني.

وفي وقتٍ سابقٍ من مساء الأحد، وصل النصر، تحت قيادة مدرّبه البرتغالي جورجي جيسوس، إلى دور الأربعة إثر فوزه 4ـ0 على الوصل الإماراتي في ملعب زعبيل، الذي يستضيف أيضًا مباراة الأربعاء.