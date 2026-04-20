ديميرال انتظار.. ويايسله محتار

يُفاضل الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، بين أربعة لاعبين للدفع باثنين منهم إلى جانب الإيفواري فرانك كيسيه في خط الوسط خلال المباراة أمام فيسيل كوبي الياباني، الإثنين، على ملعب الإنماء في جدة ضمن نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، وفق ما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وطبقًا للمصادر ذاتها، وضع المدرب الألماني زياد الجهني، والفرنسيين فالنتين أتانجانا وإنزو ميو، والبرازيلي ماتيوس جونسالفيس ضمن خياراته للمفاضلة بينهم قبل الاستقرار على اسمين لمساندة كيسيه في وسط الملعب.

وذكرت أن يايسله ركز خلال الحصة التدريبية، الأحد، على الرباعي المذكور من أجل الوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن التشكيلة الأساسية في الاجتماع الفني.

وفي الجانب الدفاعي، ينتظر التركي ميريح ديميرال حسم مشاركته بصفة أساسية في الاجتماع الذي يسبق المواجهة بعد اكتمال جاهزيته، وعودته إلى التدريبات الجماعية.

وشارك ديميرال في مواجهة جوهور الماليزي الماضية من دكة البدلاء ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيزه بعد تعافيه من الإصابة.

وسيكون محمد عبد الرحمن الخيار الأقرب لتعويض غياب علي مجرشي، الظهير الأيمن، الموقوف عن المباراة.

ويدخل الأهلي اللقاء بطموح تجاوز الفريق الياباني، وبلوغ النهائي القاري للموسم الثاني تواليًا.