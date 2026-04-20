اتحاد العاصمة يلحق بالزمالك إلى نهائي الكونفدرالية

ضرب فريق اتحاد العاصمي الجزائري الأول لكرة القدم، موعدًا مع الزمالك المصري في نهائي بطولة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم(الكونفدرالية) ، وذلك عقب تعادله 1-1 مع مضيفه أولمبيك آسفي المغربي، ضمن إياب نصف نهائي البطولة، في مواجهة امتدت حتى صباح الإثنين.

وكانت مباراة الذهاب في الجزائر انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وشهدت المباراة، أحداثًا غير مسبوقة قبل انطلاقتها ، بعدما اقتحم عدد كبير من الجماهير أرضية ملعب المسيرة بآسفي قبل انطلاق المباراة وتسبب هذا الوضع في تأجيل صافرة البداية إلى أكثر من ساعة ، وسط حالة من الفوضى والارتباك.

وانهى الضيوف الشوط الأول متقدمين بهدف أحمد خالدي من ركلة الجزاء.

وفي الشوط الثاني تمكن أصحاب الأرض من إدراك التعادل برأسية كوني.

واحتسب الحكم 19 دقيقة وقت بدل ضائع نظير توقف اللعب أكثر من مرة وسط تدخل مراقب المباراة بسبب اعتراضات لاعبي أولمبيك على قرارات الحكم.

وتعد هذه المرة الثانية التي يبلغ فيها الفريق الجزائري نهائي البطولة بعد فوزه بنسخة 2022 -2023 على حساب يانج افركانز التنزاني.