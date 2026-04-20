ديربي الأندلس.. ألميريا ينتصر ويقترب من «لاليجا»

اقترب فريق ألميريا الأول لكرة القدم خطوة نحو الصعود إلى الدوري الإسباني «لاليجا»، بعد انتصار ثمين 3-2 خطفه أمام ضيفه ملقا في ديربي الأندلس، لحساب الجولة 36 من دوري الدرجة الثانية، الأحد.

وفي مباراة شهدت حضور محمد الخريجي، رئيس نادي ألميريا، العائدة ملكيته إلى تحالف سعودي بقيادة مجموعة SMC والأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، تقدم أصحاب الأرض بهدفين نظيفين في الدقيقتين 50 و63 عن طريق أدريان إمباربا، لكن ملقا استطاع تعديل النتيجة بواسطة أدريان نينيو وهثيم عبيدة في الدقيقتين 76 و84.

وبينما كانت المباراة تتجه إلى التعادل 2-2، استطاع البرازيلي ليوناردو بابتيستاو تسجيل هدف في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، مانحًا فريقه نقاط المباراة.

ورفع ألميريا بهذا الانتصار رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثاني، وذلك قبل لقاء غرناطة في ديربي شرق الأندلس ضمن الجولة 37، بينما تجمد رصيد ملقا عند 60 نقطة في المركز الخامس.

ومع تبقي 6 جولات على نهاية منافسات دوري الدرجة الثانية الإسباني، بات ألميريا قريب من العودة إلى دوري الأضواء بعد موسمين من هبوطه.