كورودا: لدينا أفضلية.. وشباب الأهلي الاختبار الحقيقي

أكد الياباني جو كورودا، مدرب فريق ماتشيدا زيلفيا الأول لكرة القدم، أن مواجهة الثلاثاء أمام شباب الأهلي الإماراتي تمثل «التحدي الأول الحقيقي» له في دوري أبطال آسيا للنخبة في جدة، مشددًا على أن طموحهم لا يقتصر على المشاركة بل يستهدفون التتويج باللقب القاري.

وقال كورودا في المؤتمر الصحافي، الإثنين، قبل المباراة في دور الأربعة: «نعتبر مواجهتنا غدًا مع شباب الأهلي هي التحدي الأول بعد الحضور في البطولة، ولعبنا ضد فرق صعبة أيضًا، ولدينا هدف واحد وهو تحقيق اللقب وهذا ما نبحث عنه».

وأوضح المدرب الياباني أن فريقه يتمتع بميزة واضحة قبل مواجهة الغد، أبرزها فترة الراحة الأطول مقارنة بخصمه، مؤكدًا: «قبل أن نخوض مواجهة الغد لدينا مميزات أكبر من خصمنا، منها الراحة بشكل أكبر. أتمنى من اللاعبين استغلال الفرص وتسجيل الأهداف».

وكشف كورودا عن التحضيرات الفنية للمباراة، قائلًا: «تدربنا على الكرات الثابتة، وخطتنا هي تهديد الخصم في المناطق الحيوية، وآمل من اللاعبين تطبيق الخطة كاملة».

من جانبه، أبدى هنري موتشيزوكي لاعب ماتشيدا سعادته الكبيرة بالمشاركة في البطولة القارية، مشيرًا إلى صعوبة المواجهة المقبلة.

وقال: «متحمسون كثيرًا في هذه البطولة، لدينا غدًا مواجهة صعبة نسعى للفوز بها، وتعجبني الأجواء العامة واللعب فيها».

وبلغ ماتشيدا هذا الدور عقب تجاوزه الاتحاد 0ـ1، الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الرياضية في جدة.