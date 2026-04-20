النصر.. جلسة تعالج فيليش وكومان

يخضع الفرنسي كينجسلي كومان، والبرتغالي جواو فيليش، لاعبا فريق النصر الأول لكرة القدم، مساء الإثنين، إلى جلسات علاجية في مقر البعثة في دبي، بهدف تجهيزهما قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي القطري في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2، الأربعاء المقبل، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن فيليش الذي شارك أساسيًا في مواجهة الوصل قبل أن يتم استبداله عند الدقيقة 58، لا يزال يعاني من آلام بسيطة في العضلة الخلفية، فيما تعرض كومان لكدمة في مفصل القدم قبل استبداله في المباراة ذاتها مطلع الشوط الثاني.

ومن المنتظر أن يجري اللاعبون الأساسيون في مواجهة الوصل، تدريبات استشفائية عند الـ 05:00 عصرًا بتوقيت السعودية، على أن يخضع البقية لتدريبات فنية وتكتيكية استعدادًا للمواجهة المقبلة.

إلى ذلك، يعقد البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الفريق، الثلاثاء، مؤتمرًا صحافيًا رفقة أحد اللاعبين، للحديث عن المباراة المقبلة.

وتأهل النصر إلى نصف نهائي البطولة القارية بعد انتصاره برباعية على الوصل الإماراتي، تكفل بتسجيلها البرتغالي كريستيانو رونالدو، والإسباني إينيجو مارتنيز، وعبد الإله العمري وساديو ماني.

وكان النصر تصدر المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة «18 نقطة» قبل أن يتجاوز أركاداج التركمانستاني بنتيجة واحدة «1ـ0» ذهابًا وإيابًا في دور الـ 16.