أبها.. عودة رابعة إلى دوري الكبار

جاءت عودة فريق أبها الأول لكرة القدم إلى دوري روشن من أرض ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد في حائل بفوزه على مضيفه الطائي بنتيجة 2-1 ، وسجل «زعيم الجنوب» هدفيه عن طريق حمود الشمري، وجاء الصعود قبل نهاية دوري يلو لأندية الدرجة الأولى بأربع جولات، رافعًا رصيده إلى 74 نقطة.

وبنهاية الجولة الـ30 استمر لاعب أبها سيلا سو في صدارة الهدافين بتسجيله 25 هدفًا.

وواصل الفريق انتصاراته كأكثر فرق دوري يلو حتى الآن بتحقيقه الفوز في 23 لقاء، والتعادل 5 مرات، ويعد الأقل خسارة بهزيمتين، وهو أقوى الدفاعات حيث لم يلج مرماه سوى 26 هدفًا، وسجل مهاجموه 60 هدفًا.

وجاء الصعود الرابع بشكل مختلف، بقيادة سعد حامد الأحمري وبقية أعضاء مجلس الإدارة، وهو الصعود الثاني للنادي بقيادة الأحمري، الذي تم اعتماد مجلسه في يوليو 2025، حيث حقق فريق أبها الأول لكرة القدم الصعود لدوري المحترفين للمرة الأولى في موسم 2004-2005 بقيادة الرئيس عبد الوهاب بن مجثل، فيما كان الصعود الثاني موسم 2007-2008 هـ بقيادة الرئيس سعد حامد الأحمري، في حين جاء الصعود الثالث بقيادة الرئيس السابق الدكتور أحمد الحديثي في موسم 2018ـ2019.

وحل الفريق في المركز الثامن الموسم الماضي جامعًا 48 نقطة في رصيده، بعدما انتصر في 12 مواجهة وخسر مثلها وتعادل 10 مرات، ولكنه عاد الموسم الجاري أكثر قوة على الرغم من قصر المدة التي تولى فيها مجلس الإدارة قيادة الدفة في النادي حتى تحقق هذا الإنجاز.

وعن هذا الإنجاز قال سعد حامد الأحمري: «دخلنا في حلف كبير مع أمير منطقة عسير من خلاله دعمنا معنويًا وماديًا وحظينا بالتحفيز والتكريم والاهتمام».

وأضاف: «أوفينا بالوعود بداية من الجمعية العمومية وانطلاقًا من مجلس إدارة شاب حمل على عاتقه التميز والإبداع مرورًا بلجنة فنية جودت العمل».

وتابع الأحمري: «سنعمل مستقبلًا بطاقة عالية في ظل هذا الالتفاف الكبير، ونعد بالتميز والإبداع وإدخال السرور في نفس كل منتمٍ لمنطقة عسير وكل محب للرياضة في السعودية».

بدوره قال المهندس علي القاسمي نائب الرئيس: «كان الداعم الأول وقائد الدفة تركي بن طلال أمير منطقة عسير، والعمل الجماعي للإدارة قاطبة، والأجهزة الفنية والإدارية، واللاعبون الذين قالوا كلمتهم وأثبتوا بأنهم الرقم الأصعب في الدوري الموسم الجاري».

وأضاف: «لا أنسى وقفة جميع جماهير النادي الوفية والعاشقة لناديها منذو الجولة الأولى حتى الآن سواءً داخل منطقة عسير أو خارجها، ونعد الجميع بالعمل الجاد من الآن».