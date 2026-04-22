بعد الخروج القاري.. شباب الأهلي يطلب إعادة المباراة

كشفت إدارة فريق شباب الأهلي الإماراتي الأول لكرة القدم، عن تقديم طلب بإعادة مباراته أمام ماتشيدا زيلفيا الياباني والتي خسرها 0ـ1، الثلاثاء، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، لوجود خطأ فني ارتكبه الحكم بإلغاء هدف سجله، حسب ما كشف مصدر في النادي.

وقال مصدر في شباب الأهلي لوكالة الأنباء الفرنسية: «تم تقديم مذكرة اعتراض رسمية من قبل النادي وقبل مغادرة الفريق لملعب المباراة تتضمن المذكرة طلب شباب الأهلي إعادة المباراة».

وأصدر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بيانًا، الأربعاء، أكد فيه «دعمه لنادي شباب الأهلي في أي خطوة يتخذها من أجل الحفاظ على حقوقه»، داعيًا الاتحاد الآسيوي إلى «اختيار أطقم حكام مناسبين للبطولات التي ينظمها».

وتقدم ماتشيدا زيلفيا عبر يوكي سوما «12»، واعتقد شباب الأهلي أنه سجل هدف التعادل مع قرب نهاية المباراة عبر جيليرمي بالا «90+3» لكن الحكم الأسترالي شون إيفانس ألغاه بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد «var»، بداعي تنفيذ الفريق الإماراتي لرمية تماس جاء منها الهدف قبل إجراء الفريق الياباني عملية تبديل أحد لاعبيه.

من جانبه، أوضح محمد كمال ريشة المحلل التحكيمي لـ «الرياضية»، الثلاثاء، أن هدف الفريق الإماراتي غير صحيح، وقال: «هدف شباب الأهلي الإماراتي غير صحيح، كان هناك تبديل وتوقف لعب، والحكم أشار إلى اللاعب الذي سينفذ رمية التماس بالتوقف، وكان يجب على اللاعب انتظار قرار استئناف اللعب من حكم المباراة. حكم المباراة أخطأ عندما أدار ظهره للتبديل فاعتقد أن التبديل تم ورمية التماس لُعبت، دون أن يشير للاعب بالتنفيذ واستئناف اللعب، كان يجب على الحكم الرابع والمساعد الأول تنبيه حكم المباراة بأن التبديل لم يتم».

وأضاف ريشة :« تدخّل الـ VAR صحيح ومبرر بسبب أنه تم استئناف اللعب والتبديل لم يكتمل، وإلغاء الهدف قرار صحيح، تعد هذه الحالة من الحالات النادرة والجدلية، بروتوكول الـ VAR لا يتدخل في مثل هذه الحالات، ولكن تدخله كان محمودًا لتحقيق العدالة، ويجب على القائمين على التعديلات أن يمنحوا المساحة لحكام الـ VAR للتدخل فوريًا في هذه الحالات الجدلية».

وتُجرى المباراة النهائية، السبت، وتجمع ماتشيدا زيلفيا مع الأهلي السعودي حامل اللقب.