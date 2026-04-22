الترفيه وموسم الرياض يطلقان تصوير الفيلم «عوو»

أعلن المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه «GEA»، انطلاق تصوير الفيلم السعودي «عوو» «البوليفارد سابقًا».

وبدأ تصوير الفيلم السعودي الجديد، الأحد الماضي، في خطوة جديدة تعكس تطور صناعة السينما في السعودية.

ويأتي الفيلم برعاية الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض، ومن إنتاج استوديوهات صلة، ودي إن إيه ستوديو، وموفيتاز ستوديو، ومن إخراج السعودي محمد الملا في أولى تجاربه السينمائية الطويلة، بعد مسيرة لافتة في الإخراج الإعلاني حصد خلالها جوائز وتقديرًا واسعًا.

وتدور أحداث الفيلم في ليلة غير اعتيادية داخل مدينة الرياض، حين تنفتح بوابة غامضة فوق «بوليفارد وورلد»، لتتحول الوجهة إلى عوالم حيّة تتقاطع فيها الأزمنة والحضارات، وتخرج منها شخصيات أسطورية تهدد استقرار المدينة، في سباق مع الزمن لإنقاذ الواقع من الانهيار.

وفي قلب هذه الأحداث، يقف طلال، حارس أمن بسيط، يجد نفسه فجأة في مواجهة عالم يفوق خياله، إلى جانب عائلة سعودية عالقة داخل البوليفارد، في رحلة تمزج بين الكوميديا والتشويق والدراما الإنسانية، وتعيد تعريف معنى البطولة.

ويضم الفيلم نخبة من النجوم السعوديين، من بينهم: فهد بن سالم «أبو سلو»، ولمى الكناني، وخالد عبد العزيز، وعبد المحسن الحربي، وفنون الجار الله، وأسيل عمران، إلى جانب عبد الله الحسين، وعبد الرحمن الشهري، وعبد الإله «للي»، ضمن عمل يعتمد على بطولة جماعية تعكس تنوع الشخصيات وتقاطعاتها.

ويشهد الفيلم حضور عدد من الأسماء المميزة وضيوف الشرف، في تجربة تجمع بين الترفيه والخيال والهوية المحلية.

ويُعد «عوو» أول فيلم روائي طويل يتم تصويره بالكامل داخل «بوليفارد وورلد»، حيث تتحول مناطق الوجهة المختلفة إلى مواقع تصوير حية، ما يمنح العمل بعدًا بصريًا استثنائيًا، ويعزز من مكانة السعودية كوجهة إنتاج سينمائي متكاملة. ومن المقرر عرض الفيلم مطلع عام 2027 في دور السينما داخل السعودية وخارجها.

ويمثل «عوو» خطوة جديدة في مسار السينما السعودية، من خلال تقديم محتوى طموح يجمع بين الجودة الفنية والبعد الجماهيري، ويعكس روح الجيل الجديد من صناع الأفلام.