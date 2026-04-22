آل الشيخ يعلن بدء العمل في مسلسل «الأمير»

أعلن المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه «GEA»، بدء العمل على المسلسل البوليسي الجديد «الأمير»، أحد أضخم الإنتاجات الدرامية العربية، وذلك برعاية الهيئة العامة للترفيه وإنتاج استوديوهات صلة.

ويعرض العمل الجديد حصريًا عبر منصة شاهد MBC في عام 2027 في خطوة تعكس التوجّه المتصاعد نحو تقديم محتوى عربي بمعايير إنتاج عالمية، وتعزز مكانة السعودية كمركز رئيس لصناعة الترفيه في المنطقة.

ويعد هذا العمل من فكرة المستشار آل الشيخ، بإخراج المخرج العالمي ستيفن هوبكنز، وسيناريو الكاتب صلاح الجهيني، وبمشاركة فريق إنتاج دولي متخصص في تنفيذ مشاهد الأكشن، ما يعكس طابعًا دوليًا واسع النطاق، ويشارك في بطولته النجم المصري أحمد عز، إلى جانب نخبة من نجوم العالم العربي والعالمي، منهم أمينة خليل، وسامي الشيخ، وتوبا بويوكستون، ومريم أوزرلي، وبيدرو ألونسو، وبول أندرسون.

تدور أحداث مسلسل «الأمير» حول ضابط مصري يعيش حياة مزدوجة داخل شبكة معقّدة من الصراعات السرية الدولية، حيث يعمل تحت هوية أحد أخطر الإرهابيين المطلوبين عالميًا.

ومع انهيار مهمته السرية، يجد نفسه في سباق مع الزمن لإحباط هجوم وشيك، وسط شبكة من الخيانات وتضارب المصالح.

ويقدّم المسلسل مزيجًا بين الأكشن والتشويق السياسي، مع عمق إنساني يرتكز على العلاقات العائلية، ضمن معالجة بصرية سينمائية تستهدف أعلى المعايير العالمية ويقدم باللغة العربية مع ترجمة إلى الإنجليزية، تمهيدًا لعرضه إقليميًا وعالميًا عبر منصة شاهد MBC .

وانطلقت مراحل التحضير خلال الأسابيع الماضية بين الرياض والقاهرة، على أن يبدأ التصوير خلال شهر أبريل، في مواقع متعددة تشمل استوديوهات الحصن Big Time في الرياض، إحدى أحدث مرافق الإنتاج في المنطقة والمجهزة وفق أعلى المعايير العالمية، إضافة إلى العديد من المواقع في القاهرة.