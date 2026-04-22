سحب شارة القيادة من محرز

اقترب فلاديمير بيتكوفيتش، مدرب المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم، من حسم خياراته الفنية التي تتعلق بمشاركة «محاربي الصحراء» في مونديال 2026.

وكشفت مصادر مطلعة، الأربعاء، عن أنَّ بيتكوفيتش بصدد الانتهاء من تحديد قائمة تضم 26 لاعبًا، ولم يتبقَ له تقريبًا سوى الفصل في هوية حارسين اثنين جراء الغموض الذي يكتنف مصير أنتوني ماندريا وميلفين ماستيل، عقب تعرضهما للإصابة.

لكن المصادر ذاتها أوضحت أن بيتكوفيتش حسم بالفعل هوية القائد الأول للمنتخب في المونديال، الذي سيكون عيسى ماندي، مدافع ليل الفرنسي، بدلًا من رياض محرز، لاعب الأهلي.

وترى المصادر أنَّ بيتكوفيتش وجد في ماندي الصفات القيادية الحقيقية سواء على أرضية الملعب أو غرف الملابس، فضلًا عن التزامه الدائم بتسهيل اندماج اللاعبين الجدد أكثر من أي لاعب آخر.

وبالنسبة لبيتكوفيتش، فإن ماندي يعد قدوة حقيقية في المنتخب للاعبين الشباب وغيرهم، متسائلًا في الوقت نفسه عن سبب «تجاهل وتغييب» وسائل الإعلام لدوره المحوري والاستثنائي في نجاحات «الخضر».

ويعد ماندي «34 عامًا» اللاعب الوحيد، رفقة رياض محرز ونبيل بن طالب، من الجيل الحالي الذي سبق له المشاركة في كأس العالم، بعدما حضر مع المنتخب الجزائري في مونديال البرازيل 2014.

كما أصبح ماندي أكثر اللاعبين ظهورًا مع «محاربي الصحراء»، حيث لعب له 116 مباراة سجَّل خلالها 7 أهداف، وقدَّم 3 تمريرات حاسمة.

يذكر أنَّ المنتخب الجزائري سيستهل مشواره خلال نهائيات كأس العالم 2026، بملاقاة نظيره الأرجنتيني حامل اللقب 17 يونيو المقبل في كانساس سيتي، ثم الأردن في 23 من الشهر نفسه بمدينة سان فرانسيسكو، ثم العودة إلى كانساس سيتي لمواجهة النمسا 28 يونيو.