الرياضات الإلكترونية.. شراكة تجمع الاتحاد والأكاديمية السعودية

وقّع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، مُمثلًا بالأكاديمية السعودية للرياضات الإلكترونية، مذكرة تفاهم مع الأكاديمية السعودية للترفيه وإدارة الفعاليات، بهدف إرساء إطار استراتيجي للتعاون في مجال تنمية وتطوير المواهب السعودية في قطاع الرياضات الإلكترونية وإدارة فعالياتها، بحسب بيان نشره الاتحاد، الأربعاء.

وجرى توقيع الاتفاقية من قبل روان البتيري، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، والدكتور إيهاب أبو ركبة، الرئيس التنفيذي للأكاديمية السعودية للترفيه وإدارة الفعاليات.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستقوم الجهتان بتصميم وتنفيذ برامج مشتركة، تشمل دورات تدريبية متخصصة، وورش عمل، وندوات، وفرص تدريب عملي، بالإضافة إلى مبادرات توعوية لتسليط الضوء على المسارات الوظيفية والمهارية المتاحة ضمن منظومة الرياضات الإلكترونية والقطاعات المحيطة بها.

وتستند هذه الشراكة إلى جهود الأكاديمية السعودية للرياضات الإلكترونية في تمكين وتطوير الكفاءات الوطنية، بما يعزز جاهزيتها للانخراط في مسارات مهنية احترافية في قطاعي الألعاب والرياضات الإلكترونية.

وسيتم قيادة هذه المبادرات بواسطة متخصصين في الرياضات الإلكترونية وخبراء في إدارة الفعاليات، بما يكفل تزويد المشاركين بالمهارات التقنية والخبرة العملية على حد سواء.

كما تُركّز الشراكة على تعزيز الروابط مع المؤسسات التعليمية، وشبكات القطاع، والمجتمع المحلي لتوسيع نطاق المشاركة، وذلك في إطار طموحات السعودية لتصبح مركزًا عالميًا للرياضات الإلكترونية وتماشيًا مع رؤية الأكاديمية السعودية للرياضات الإلكترونية، التي تم إطلاقها في أغسطس 2023، وشهدت تخريج أكثر من 1100 مشارك يمتلكون طموحات مهنية احترافية في الصناعة، سيعمل هذا التعاون الجديد على تعزيز وتمكين الفرص المتاحة للمواهب الصاعدة بشكل أكبر، من خلال توفير مسارات وظيفية واعدة في الرياضات الإلكترونية والمنظومة الأوسع لإدارة الفعاليات عبر المبادرات المشتركة.