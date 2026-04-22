النصر يواجه الأهلي بتشكيل الوصل

ثبّت فريق النصر الأول لكرة القدم تشكيله الأساسي أمام الأهلي القطري، منافسه الأربعاء ضمن نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2، مع تفضيل المدرب البرتغالي جورجي جيسوس الدخول بالأسماء التي بدأت مباراة الوصل، الأحد في دور الثمانية.

ويكرر جيسوس الاعتماد على البرازيلي بينتو ماتيوس في حراسة المرمى، والمدافعَين عبد الإله العمري والفرنسي محمد سيماكان، والظهير الأيمن نواف بوشل، والمدافع الإسباني إينيجو مارتينيز في مركز الظهير الأيسر. ويلعب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والبرازيلي أنجيلو جابرييل في خط الوسط. ويقود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رباعي الخط الأمامي، الذي يشمل مواطنه جواو فيليش والسنغالي ساديو ماني والفرنسي كينجسلي كومان.

ويجلس 12 لاعبًا على دكة احتياط الفريق، من بينهم الحارس نواف العقيدي، والجناح عبد الرحمن غريب، والمهاجمان عبد الله الحمدان ومحمد مران، والعراقي حيدر عبد الكريم، لاعب الوسط.

واكتسح النصر الوصل 4ـ0 على ملعب زعبيل في مدينة دبي الإماراتية، فتأهل إلى دور الأربعة.

ويحتضن الملعب ذاته المواجهة مع الأهلي القطري، الذي فاز 3ـ1 على الحسين إربد الأردني، الأحد ضمن ربع النهائي.

ويواجه الفائز من مباراة النصر والأهلي فريق جامبا أوساكا الياباني، الذي تأهل إلى المباراة النهائية عن شرق القارة.