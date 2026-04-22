جوميز: مواجهة الخليج بـ«6 نقاط».. وسلاحنا اللعب الجماعي

أكد البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، أن مواجهة الخليج المقررة الجمعة ضمن الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي، تمثل أهمية كبيرة لفريقه، مشيرًا إلى أن المنافس سيدخل اللقاء تحت قيادة جهاز فني جديد، ما يزيد من صعوبة المواجهة وقيمتها الفنية.

وقال جوزيه خلال المؤتمر الصحافي، الخميس: «سنواجه فريق الخليج بمدرب جديد، والمباراة بالنسبة لنا تساوي 6 نقاط من أجل الفوز والتقدم في جدول الترتيب».

وأضاف: «المحفز الأكبر لنا هو تحقيق النقاط أمام فريق يملك دوافع جديدة مع مدربه الحالي».

وشدد مدرب الفتح على أهمية الحضور الجماهيري، موضحًا: «دعم الجمهور يمثل حافزًا قويًا لنا في مواجهة الخليج، وننتظر مساندتهم المعتادة».

وعن سؤال «الرياضية» حول السلاح الذي سيعتمد عليه خلال اللقاء، أجاب: «سلاحي هو اللعب الجماعي والقتالية أمام الخليج، ويجب أن نكون في أفضل حالاتنا فنيًا ومعنويًا، إلى جانب تنفيذ الأهداف الفنية داخل الملعب».