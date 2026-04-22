الشباب يتحدى الريان بتشكيلة زاخو

يدخل فريق الشباب الأول لكرة القدم مواجهة نهائي كأس الأندية الخليجية أمام الريان القطري بالتشكيلة ذاتها التي بدأت مباراة دور نصف النهائي أمام زاخو العراقي، وفق مصدر خاص لـ «الرياضية».

وتتكون تشكيلة «الليث» السعودي في النهائي من الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي، وفي الدفاع محمد الثاني، وعلي البليهي، والهولندي ويسلي هوديت، وسعد بالعبيد، وفي الوسط الفرنسي ياسين عدلي، وجوش براونيهل، وهمام الهمامي، ويقود خط الهجوم البلجيكي يانيك كراسكو، والمغربي عبد الرزاق حمد الله.

ويحتضن ملعب أحمد بن علي النهائي الخليجي المرتقب بين الشباب والريان القطري الذي ينطلق عند الـ07:00 مساء.

وكان الشباب وصل إلى النهائي بعد تجاوزه زاخو العراقي في نصف النهائي بضربات الترجيح، فيما انتصر الريان القطري على القادسية الكويتي في الدور ذاته.