هجر.. ثالث الصاعدين إلى يلو

عاد فريق هجر الأول لكرة القدم إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى على الرغم من خسارته أمام ضيفه العين 1ـ2 على ملعبه إياب ملحق الصعود، الأربعاء.

واستفاد الفريق الأحسائي من فوزه 3ـ1 ذهابًا، ليتفوق على العين ويظفر بالبطاقة الثالثة، ويكمل عقد الصاعدين إلى دوري يلو بعد الجيل والصقر اللذين حسما صعودهما عقب تصدرهما المجموعتين الأولى والثانية ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية.

وافتتح العين النتيجة بهدف أحرزه تشارلز أندريه، وعزز تقدمه بالهدف الثاني عن طريق فواز العيسى في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا عن الضائع، وبعدها بخمسة دقائق قلص عبد الرحمن الحريب الفارق لهجر.

ولعب العين منذ الدقيقة 84 بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه وسام وهيب بالبطاقة الحمراء.