3 خماسيات نصراوية على طريق النهائي

كسِب فريق النصر الأول لكرة القدم ثلاثًا من مواجهاته القارية الموسم الجاري بخمسة أهدافٍ، أحدثُها قادته مساء الأربعاء إلى بلوغ نهائي دوري أبطال آسيا 2.

واكتسح «الأصفر»، بخمسة أهدافٍ مقابلَ هدفٍ، الأهلي القطري، على ملعب زعبيل في مدينة دبي الإماراتية، ضمن دور الأربعة من البطولة.

بذلك، يخوض نِزال حسم اللقب أمام جامبا أوساكا الياباني، في 16 مايو المقبل، بحثًا عن لقبه القاري الثالث.

وفاز الفريق مرتين بخمسة أهدافٍ لحساب منافسات المجموعة الرابعة من دوري الأبطال 2، التي جمعته باستقلول دوشنبه الطاجيكستاني، والزوراء العراقي، وجوا الهندي.

وافتتحت كتيبة جيسوس المجموعة بالفوز 5-0 على استقلول دوشنبه في الرياض، وختمتها، في سادس الجولات، بالفوز 5-1 على الزوراء.

وبعد تصدّر المجموعة، بعلامة الانتصار الكاملة، فاز الفريق 1-0 ذهابًا على أركاداج التركمانستاني، وكرر النتيجة في الإياب.

والأحد الماضي، تغلّب بأربعة أهدافٍ دون رد على الوصل الإماراتي، ضمن دور الثمانية، فعبَر إلى نصف النهائي، الذي جمعه بالأهلي القطري.

وعلى الصعيد المحلي، كسِب النصر ست مبارياتٍ هذا الموسم بخمسة أهداف، كُلُّها ضمن جولات دوري روشن السعودي.

وفاز «الأصفر» 5-0 و5-2 على النجمة، و5-0 على كلٍ من الخليج والتعاون، و5-1 على كلٍ من الرياض والفتح.

وبالتوازي مع بلوغه المباراة النهائية لدوري الأبطال 2، يتصدر الفريق جدول ترتيب دوري روشن، برصيد 76 نقطة من 29 جولة، مع تبقي خمس جولات على نهاية المسابقة.