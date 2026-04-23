آل الشيخ يحدد موعد عرض «Million Riyal Menu»

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عن موعد عرض برنامج «Million Riyal Menu» بنسخته السعودية، وذلك ابتداءً من 28 أبريل الجاري عبر منصة MBC Shahid وقناة MBC1 ، بدعم من موسم الرياض.

وأوضح آل الشيخ أن البرنامج يُعد النسخة السعودية الأضخم من البرنامج العالمي Million Pound Menu، ويُقدَّم بإنتاج مشترك من الشركة السعودية BigHouse وIMP، وبالتعاون معSony Pictures Television، في خطوة تعكس التوجه نحو تقديم محتوى بمعايير عالمية داخل السعودية.

ويشارك في البرنامج 24 متسابقًا يتنافسون عبر 8 حلقات، ضمن تجربة تجمع بين الترفيه وريادة الأعمال، حيث يسعى المشاركون إلى تحقيق حلمهم في افتتاح مطاعمهم الخاصة، من خلال عرض أفكارهم أمام نخبة من أبرز المستثمرين في قطاع الأغذية والمطاعم على مستوى الشرق الأوسط.

