النجمة والتعاون في التحدي الثاني

يستضيف فريق النجمة الأول لكرة القدم، نظيره التعاون، عند الـ 07:10 مساء الخميس، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن الجولة الـ 29 من دوري روشن السعودي.

وتعد مواجهة الدور الأول والتي كسبها التعاون بهدف دون مقابل، أول مباراة تجمع الفريقين في دوري المحترفين، إذ لم يسبق لهما أن التقيا قبلها.

ويصارع النجمة من أجل حلم البقاء في دوري روشن السعودي مع الاقتراب من الأمتار الأخيرة، إذ إن الخسارة تعني اقترابه بنسبة كبيرة من الهبوط إلى مصاف أندية دوري «يلو» للدرجة الأولى، قبل 6 جولات من نهاية البطولة، في حين يسعى التعاون إلى تحقيق نتيجة إيجابية وزيادة رصيده النقطي في قائمة الترتيب.

وكانت الجولة الماضية، شهدت تحقيق المستضيف الفوز الثاني في الدوري، بعد هزيمة نيوم 2ـ1، فيما شهدت خسارة الضيف أمام الخلود 1ـ2.

ويتذيل النجمة قائمة الترتيب برصيد 11 نقطة، فيما يقف التعاون خامسًا بـ46 نقطة، مع بداية العد التنازلي لنهاية البطولة.