نزال سادس بين ضمك والأخدود

يحل فريق الأخدود الأول لكرة القدم، ضيفًا على نظيره ضمك، عند الـ 09:00 مساء الخميس، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة في أبها، ضمن الجولة الـ 29 من دوري روشن السعودي.

ويملك ضمك «المستضيف» سجلًا إيجابيًا، في مواجهات منافسه، إذ سبق لهما أن التقيا في دوري المحترفين في 5 مواجهات، منها أربعة انتصارات لـ«فارس الجنوب» مقابل تعادل وحيد، وسجل مهاجموه 8 أهداف مقابل هدفين للسماوي.

ويعد الكاميروني جورج نكودو مهاجم ضمك السابق، هداف مواجهات الفريقين بواقع 3 أهداف.

ويسعى البرازيلي فابيو كاريلي مدرب فريق ضمك، إلى دخول هذه المواجهة بكافة أسلحته الهجومية، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، والابتعاد عن شبح الهبوط، قبل النهاية بخمس جولات، من خلال الاعتماد على عناصره الأجنبية الأساسية، التي جربها خلال فترة التوقف، إذ خاض مواجهة تجريبية ضد نيوم وخسرها 1ـ3.

وعلى الطرف الآخر، استغل التونسي فتحي الجبال مدرب الأخدود، فترة التوقف برفع الجانب اللياقي، من خلال التدريبات اليومية، مع تطبيق بعض الجمل الفنية التكتيكية.

ويقود الجبال الفريق السماوي، في ثالث مبارياته بعد أن تولى المهمة الفنية «مؤقتًا» حتى نهاية الموسم بعد إقالة الروماني سوموديكا لسوء النتائج، إذ كسب الفتح فريقه السابق في أول مباراة 1ـ0، وخسر أمام النصر المتصدر 0ـ2.

ويحتل ضمك المرتبة الخامسة عشرة في قائمة دوري روشن السعودي برصيد 23 نقطة، فيما يقف الأخدود في المرتبة قبل الأخيرة بـ16 نقطة.